В оккупированном Мелитополе прогремело более 10 мощных взрывов, – мэр

В оккупированном Мелитополе снова громко. Мэр рассказал о ситуации в городе.

Иван Федоров сообщил 11 марта в 09:30, что в Мелитополе снова громко.

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В Мелитополе снова громко

По информации местных жителей, в северной части города раздалось 10 мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, они гремели из-за запусков вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

Ра*исты сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны,

– подчеркнул Иван Федоров.

При этом все военные базы русских войск расположены в непосредственной близости от города и других населенных пунктов. Поэтому местные жители находятся под постоянной опасностью.

Из Мелитополя делают крепость

Недавно городской глава Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне выбрали город, как таковой логистический и административный свой центр и строят из него крепость. По его словам, они сделали уже несколько эшелонов окопов с разных сторон, начиная со стороны Васильевки, Бердянска, и непосредственно Херсонского направления.

Отметим, что вечер 5 марта оказался несколько взрывным для оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В городе раздались 2 громких взрыва. Поэтому Федоров сообщил, что в результате недавней "бавовны" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.

Недавно стало известно, что так называемые оккупационные власти Мелитополя планируют сделать город областным центром временно оккупированной Запорожской области.

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