Объявили о наградах за головы: в Мелитополе оккупанты ищут партизан

Коллаборанты и оккупанты в Запорожье предлагают вознаграждение за партизан – 500 тысяч рублей. Это примерно 8 тысяч долларов.

Об этом сказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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"Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать "украинских бандитов". Объявили "премию" 500 тысяч рублей", – рассказал мэр.

Терроризируют медиков

По словам Федорова, врачей заставляют писать заявления, чтобы работать в фейковой больнице. Оккупанты якобы основали новое медицинское учреждение.

На этой неделе россияне собрали весь коллектив нашей больницы, где работает более тысячи человек, и сказали написать заявления – уволиться из украинской больницы и поступить в новую фейковую больницу, которую создали россияне, – рассказал Федоров.

Он добавил, что враги принуждают к сотрудничеству людей из разных сфер. Кроме этого, оккупанты усилили террор мирного населения – фиксируют все больше массовых похищений.

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