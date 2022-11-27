Объявили о наградах за головы: в Мелитополе оккупанты ищут партизан
Коллаборанты и оккупанты в Запорожье предлагают вознаграждение за партизан – 500 тысяч рублей. Это примерно 8 тысяч долларов.
Об этом сказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
К теме Держали 9 дней в морском контейнере, – Федоров рассказал, как россияне издеваются над украинцами
"Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать "украинских бандитов". Объявили "премию" 500 тысяч рублей", – рассказал мэр.
Терроризируют медиков
По словам Федорова, врачей заставляют писать заявления, чтобы работать в фейковой больнице. Оккупанты якобы основали новое медицинское учреждение.
На этой неделе россияне собрали весь коллектив нашей больницы, где работает более тысячи человек, и сказали написать заявления – уволиться из украинской больницы и поступить в новую фейковую больницу, которую создали россияне, – рассказал Федоров.
Он добавил, что враги принуждают к сотрудничеству людей из разных сфер. Кроме этого, оккупанты усилили террор мирного населения – фиксируют все больше массовых похищений.
Обратите внимание – что происходит в Запорожской области: смотрите видео
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Вечером 24 ноября в Мелитополе прогремели 5 взрывов. Федоров отметил, что пострадало скопление россиян на аэродроме.
- Коллаборанты из Мелитополя бегут во временно оккупированный Крым. Их расселяют в двух пансионатах Севастополя.
- Вблизи Мелитополя оккупанты потеряли еще одну военную базу. Об этом стало известно 21 ноября.
- Жители Мелитополя сообщают, что видели 18 ноября в городе грузовики с телами мертвых оккупантов. Их увезли в сторону оккупированного Крыма.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что в Мелитополе пропала трансляция российских пропагандистских телеканалов.