"Адская самоликвидация": в Мелитополе горела баня, где любили отдыхать оккупанты

Во временно оккупированном Мелитополе в ночь на 28 декабря российские спасатели устроили пожар во время празднования.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Праздновали спасатели как раз свой профессиональный праздник. Следовательно, оно получилось особенно эпическим.

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По его словам, в среду сотрудники российского МЧС в оккупированном городе отмечали свой профессиональный праздник. Празднование они устроили в бане, которая, по словам людей, принадлежит одному местному спасателю.

Очередной вечер "отдыха" оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского спасателя". Однако не присмотрели техники безопасности и пережарились,

– написал Иван Федоров.

Пожар в бане устроили российские спасатели: видео

Ситуация в Мелитополе