Жизнь или паспорт России: в Мелитополе врач отказался госпитализировать ребенка с сотрясением мозга

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев на оккупированных территориях. Так, в Мелитополе врач "скорой" отказал в госпитализации ребенка с сотрясением мозга, когда узнал, что у него нет гражданства России.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты хотят выдать всем свои российские паспорта.

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Бесплатная медицина для украинцев в Мелитополе недоступна

С 1 июня в городе нельзя получить бесплатные лекарства для хронических больных, если у них нет российского паспорта. Поэтому, по словам Федорова, те, кто страдают диабетом и нуждаются в инсулине, не смогут получить нужное лекарство бесплатно. А передать гуманитарную помощь во время временной оккупации сейчас сложно.

Кроме того, мэр рассказал о вопиющем случае, произошедшем недавно в Мелитополе.

На днях "скорая" приехала к ребенку, который упал и получил сотрясение мозга. Врач-гастролер, приехавший из рфии начал опрашивать ребенка: поддерживают ли твои родители рфию, не поддерживают ли. Он отказался ее забирать в больницу, когда узнал, что нет российского паспорта,

– отмечает Федоров.

В каком состоянии сейчас находится ребенок, неизвестно. В местных телеграмм-каналах пишут, что отказы в госпитализации из-за отсутствия российского паспорта в Мелитополе уже перестают быть исключением, а переходят в систему.

Ситуация в Мелитополе: последние новости