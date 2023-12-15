Конечная станция – партизаны: в Мелитополе взорвали поезд, поставлявший оккупантов

Центр национального сопротивления сообщил о подрыве грузового поезда в Мелитополе. Это сделали украинские партизаны 15 декабря.

В пятницу 15 декабря в Мелитополе произошла успешная диверсия, в результате которой россияне лишились поезда. Им возили боеприпасы и топливо между временно оккупированными территориями, в частности, поезд курсировал из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. Последний населенный пункт расположен в Запорожской области.

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Что известно о подрыве поезда в Мелитополе

Оккупационная администрация пытается скрыть факт диверсии, пока россияне без успеха ищут партизан. Привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории,

– иронизируют партизаны.

Уничтожить вражеский поезд, вывозивший с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику, удалось благодаря контролируемому взрыву. В результате успешных действий партизан повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами, а сам поезд окончательно завершил свое движение.

Представители движения сопротивления привели следующие детали успешной операции: взрыв произошел в восемь утра "прямо под носом фээсбэшников". Место взрыва оцепили, чтобы обыскать.

"За 2023 год это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Последний поезд движение сопротивления успешно подорвало 13 октября. Нынешняя же диверсия далеко не последняя, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", – указали партизаны.

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