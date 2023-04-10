В Мелитополе у коллаборантов отбирают загранпаспорта
Источник:Центр национального сопротивления
У россиян на временно оккупированных территориях не хватает работников среднего звена. Местные жители не хотят сотрудничать с врагом.
Именно поэтому оккупанты привлекают работников из России. Для этого им организуют так называемые "командировки" на временно оккупированные территории.
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Однако обходятся такие работники России гораздо дороже предателей.
К каким действиям вдаются оккупанты в Мелитополе
Местные гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов,
– заявили в Центре национального сопротивления.
Именно поэтому там призвали местных коллаборантов пойти на сотрудничество с украинскими силами обороны. Там предупредили их, что когда они перестают быть нужными для россиян, то их шансы на выживание значительно уменьшаются.
Что происходит в Мелитополе
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики запугивают местных жителей из-за дальнейшего наступления Вооруженных Сил Украины. В частности, враги угрожают людям, что их "эвакуируют" в Россию. Правда, для командного состава оккупантов Кремль уже готовит бомбоубежища в городе.
- Буквально 3 апреля в Мелитополе взорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым. Бывший "председатель" оккупационной администрации поселка Акимовка Мелитопольского района остался без конечностей.
- Иван Федоров рассказал, что россияне очень быстро нашли ему замену. Буквально через считанные часы после взрыва враги представили нового "голову" фейковой военной администрации. На "должность" назначили приехавшую из России гауляйтерку.
- Глава Мелитополя подытожил, что предатели никому не нужны – их сразу устраняют.