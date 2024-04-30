Атака по Одессе: в МГУ подтвердили гибель проректора Бориса Васильева

В результате атаки по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета (МГУ). В заведении высшего образования выражают соболезнования родным и близким очередной жертвы вражеской агрессии.

Отметим, что российские оккупанты ударили по городу 29 апреля, тогда 24 Канал со ссылкой на собственные источники сообщал о гибели Бориса Васильева. Уже на следующий день утром это подтвердили официально в пресс-службе МГУ.

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Проректор МГУ – жертва российского террора

Как отмечают в Международном гуманитарном университете, в памяти коллег Борис Васильев навсегда останется порядочным, добрым и надежным человеком с искренним сердцем и улыбкой.

29 апреля 2024 года произошла страшная трагедия в Одессе в результате вражеской атаки на город. Перестало биться сердце нашего коллеги, проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Бориса Владимировича Васильева,

– говорится в сообщении.

Редакциятакже выражает соболезнования всем родным и близким погибшего проректора. Вечная и светлая память.

Добавим, что Международный гуманитарный университет является частным учреждением высшего образования, первый набор абитуриентов в который состоялся в 2003 году. Через 20 лет развития, как указано на сайте ЗВО, на четырех факультетах и в двух институтах МГУ учится более 4 000 студентов.

Люди в комментариях к сообщениям о гибели Бориса Васильева в различных социальных сетях выражают искренние соболезнования родным. Этот удар по Одессе в целом является очередным свидетельством того, что враг не прекращает террор гражданского населения нашего государства.

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