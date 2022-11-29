В польском МИД отметили серьезную ошибку НАТО, которая может повториться

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул, что некоторые члены НАТО зависят от Китая. По его мнению, это сродни зависимости от России.

Збигнев Рау отметил, что НАТО сегодня сосредоточена на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.

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Глава МИД Польши раскритиковал зависимость стран от Китая

Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму по этому поводу, но и отражения нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО.

– сказал он.

По его словам, в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимости от критической инфраструктуры России.

"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", – добавил Рау.

Итоги саммита в Бухаресте

В совместном заявлении стран Альянса по итогам саммита на уровне министров 29 ноября в Бухаресте говорится, что страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Также Североатлантический союз обещает усилить поддержку Киева.

Отмечают, что Украина будет получать помощь так долго, как это будет необходимо. Союзники помогут в ремонте энергетической инфраструктуры и защите от ракетных атак.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако, по его словам, происходящее за столом переговоров напрямую связано с происходящим на поле боя.

Он добавил, что необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине.

. Федеральная комиссия связи США запретила телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE, ссылаясь на проблемы безопасности данных. Среди запрещенных компаний также Dahua, Hikvision, Hytera.

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