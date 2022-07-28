Каждый день получаем эти "знаки": Кулеба прокомментировал желание россии к переговорам с Украиной

Украина приостановила мирные переговоры с россией по прекращению войны. В кремле не хотят садиться за стол переговоров с Украиной, а стараются продолжать военную кампанию.

Нет на самом деле никаких сигналов, – Кулеба

Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о переговорах с россией. По его словам, россия ежедневно подает "знаки", нанося ракетные удары по Украине.

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Также, как подчеркнул глава МИД Украины, руководство россии стремится свергнуть украинские власти.

Мы ежедневно получаем эти "знаки" (о желании к переговорам – 24 канал) в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства россии и высших должностных лиц о том, что нужно свергнуть Зеленского. На самом деле нет никаких сигналов. россия хочет и дальше воевать,

– заявил Кулеба.

Что известно о переговорах Украины и россии

Украина с первых дней полномасштабного вторжения россии пыталась остановить войну с помощью дипломатии. В Киеве согласилась на переговоры на белорусской границе, хотя режим Александра Лукашенко предоставил россии территорию Беларуси для вторжения и бомбардировки Украины.

Также Украина и россия проводили встречи на уровне глав МИД в Турции. В Стамбуле Украина представила россиянам план по завершению войны, но в кремле отвергли предложения Киева по достижению мира.

Переговоры осложнились после того, как ВСУ выбили оккупантов с Севера и стали известны последствия зверств россиян в Киевской области.

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россия выдвигает Украине ультиматумы, поэтому в Киеве решили приостановить переговоры. Недавно глава российского МИДа сергей лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия россии, угрожая эскалацией войны.

В то же время в МИД Украины говорили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте. Также в Офисе Президента констатировали, что пока нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами.

Кроме того, россиянам невозможно доверять, о чем свидетельствует "зерновое соглашение", которое Украина, Турция и ООН подписали 22 июля. Уже на следующий день после подписания соглашения россия атаковала порт "Одесса".

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