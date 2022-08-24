В Михайловке в Запорожье взорвали местного гауляйтера сушко: он погиб
В Михайловке в Запорожье взорвали местного гауляйтера ивана сушко. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.
О смерти гауляйтера сообщили росСМИ, передает 24 канал. Известно, что автомобиль сушко взорвали.
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Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что сначала гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти его, конечно, не удалось.
Взрывчатка в машине сушко находилась под сиденьем. Как говорится – не усидел на своем месте,
– заявил Гончаренко.
Покушение на гауляйтера Мариуполя
В Мариуполе покушались на гауляйтера константина иващенко. Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – отметил, что "не очень удачно". Однако захватчиков предупредили, что это только начало.
Покушение на иващенко совершили, когда он въезжал в зоопарк.
Андрющенко подчеркнул, что мариупольские гауляйтеры – напуганы. Они прячутся в курортной зоне за пределами города. Предатели уже недовольны выбором и боятся каждой тени.
Гауляйтер гура умер после покушения
Между тем покушение на гауляйтера виталия гуру оказалось успешным. По данным росСМИ, в предателя могли стрелять в его доме из пистолета Макарова.
Гауляйтера гуру пытались довезти во временно оккупированный Крым. Однако по дороге предатель умер.
Общие потери врага
Между тем, общее количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно. В День Независимости Украины Генштаб ВСУ сообщил о 45 700 ликвидированных оккупантах. Враг несет потери во всех направлениях, а больше всего – на Донецком. Кроме того, удалось уничтожить:
- личного состава – около 45700 (+150) человек;
- танков – 1924 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;
- РСЗО – 266 единиц;
- средств ПВО – 177 (+1) единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 199 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;
- специальной техники – 99 единиц.
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