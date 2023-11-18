В Минэнерго назвали объект, поврежденный россиянами в Одесской области

Ночью 18 ноября россияне попали в энергетический объект. В Минэнерго рассказали, куда попал враг и какие последствия это имеет для региона.

В Минэнерго рассказали, что в результате вражеского удара была повреждена нефтебаза. Кроме этого, в результате атаки повреждены электросети.

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Последствия атаки на Одесскую область

Ранее председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отказался назвать объект, в который попал враг. Однако Министерство энергетики Украины впоследствии сообщило, что оккупанты попали в нефтебазу. Кроме этого, повреждены электросети, в результате чего у многих людей нет света.

Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект – нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети. Без света 1550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысячи потребителей. Продолжаются работы по подключению,

– говорится в сообщении.

Повлияет ли атака на отключение света