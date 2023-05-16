В Минобороны и СНБО высмеяли вброс России об уничтожении ЗРК Patriot
Источник:Министерство обороны Украины
Оказывается, для побед на поле боя России не нужна сильная армия. Для этого врагу достаточно государственных пропагандистских СМИ и лживого минобороны.
Именно так прокомментировали в украинском оборонном ведомстве слухи о якобы уничтожение Patriot в Украине.
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Прессслужба Министерства обороны России более мощная, чем армии большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир, ее государственных СМИ и спикера минобороны Конашенкова более чем достаточно,
– отметили в ведомстве.
Отметим, что ведомство страны-агрессора в ежедневной сводке нафантазировало "высокоточный удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по зенитному ракетному комплексу Patriot производства США".
Спикер СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона также прокомментировал выдумки россиян. Он подчеркнул, что эти вбросы на внутреннего потребителя. В то же время он отметил, что украинцы должны навсегда забыть о привычке снимать и тем более выкладывать в интернет работу ПВО.
Относительно работы систем Patriot, Данилов подчеркнул, что на сегодняшний день они выполняют безупречно свою работу.
В США тоже распространились слухи о повреждениях Patriot: что известно
- Поздним ужином 16 мая американское издание со ссылкой на источники в своем правительстве сообщило, что ЗРК Patriot таки мог быть поврежден, но не уничтожен.
- В то же время, представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить такую информацию.
- Напомним, днем в Воздушных силах отказались комментировать информацию о возможных повреждениях ЗРК.