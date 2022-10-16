В Минобороны назвали соотношение потерь Украины и России в войне: какое будет критическим

Российские оккупанты потеряли уже 65 тысяч живой силы. Они приближаются к критическому пределу.

Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она рассказала, как командующий ОК Юг Генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом.

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"Не все слова и задачи смогу здесь обнародовать, но поверьте – это мощно", – отметила Маляр.

Сколько россиянам до критического предела

Как отметила Маляр, Андрей Ковальчук рассказывал другим защитникам о деморализации россиян на Юге Украины. У них там все больше потерь.

Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5. По его словам – критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться",

– сообщила Маляр.

Ковальчук добавил, что хоть оккупанты в затруднительном положении, однако Украине нельзя расслабляться и терять бдительность. Напротив – нужно собрать всю мощь и вытеснить российскую армию из нашей земли.

Андрей Ковальчук на встрече с защитниками / Фото с фейсбук-страницы Анны Маляр

Росармию убивают сами же россияне

Оккупанты продолжают использовать наследие Советского Союза. Они используют так называемые заградительные отряды. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В ведомстве перехватили разговор захватчика с женой.

"К нам привезли заключенных. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как "заградотряд": если кто-то назад побежит – замочим. У нас так принято: то есть мы сидим вторые, охраняем первых, позади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально – свои пристрелят", – рассказал оккупант.

Обратите внимание – что происходит с россиянами на Юге: смотрите видео

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