В Минобороны объяснили, почему Путин упростил выдачу паспортов на оккупированных Херсоне и Запорожье
25 мая 2022 , 15:28Читати новину українською
Сегодня стало известно, что главный агрессор России – Путин – подписал соответствующий указ, упрощающий выдачу российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях. Таким образом, враг стремится установить полный контроль над этими регионами.
Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире национального марафона новостей. сообщает 24 канал.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на Херсонщине и Запорожье