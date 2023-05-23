В Польше опровергли слова Борреля о начале учений украинцев на F-16: когда они начнутся

США недавно согласовали поставки истребителей F-16 в Украину. Однако наши пилоты еще не начали учения.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя. Он опроверг предварительные заявления Жозепа Борреля о том, что украинские пилоты уже проходят обучение в Польше.

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Польша уже готова учить украинских пилотов

Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16, но подобная подготовка еще не началась. Мы готовы проводить такие учения, и я предложил, чтобы такие учения были включены в обучающую миссию ЕС, которая проводится в Польше,

– сказал Блащак.

Кроме того, он добавил, что будут учить украинцев не только европейские инструкторы, но и инструкторы из стран, сотрудничающих с ЕС. В то же время, на вопрос, сколько именно украинских пилотов готова тренировать Польша, министр не ответил. Однако заявил, что польская сторона открыта к предложениям.

"Польша расположена на восточном фланге НАТО. А значит, у нас есть некоторые обязательства, которые касаются не только защиты польского воздуха, но и всегда касаются защиты воздуха, например стран Балтии, но, конечно, мы открыты для предложений", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что детали про F-16 для Украины появятся уже после того, как начнутся соответствующие учения.

Украина получит F-16: коротко