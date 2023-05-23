Переломная точка достигнута, – у Резникова прогнозируют новые восстания в России

Обострение в Белгородской области станет не последним случаем восстания в России. В Минобороны Украины убеждены, что переломный момент наступил.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак даже удивился, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени, чтобы активизироваться.

Кстати говоря Могут пойти на Москву, – полковник запаса ВСУ о последствиях "белгородского прорыва"

Погибли более 200 тысяч российских солдат. Пожалуй, переломная точка достигнута,

– сказал Сак.

Одна цель

В Минобороны уверены, что ВСУ вдохновили российских партизан, а также граждан, которые надеются что-либо изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии.

Сак отделяет Украину от прямой связи с партизанами, но признает, что они имеют схожие цели. Россияне заявили, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории. Это отвечает целям Украины.

Для того чтобы Украина и Европа была в безопасности, нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России.

Россияне будут вынуждены перебрасывать войска

Военный эксперт Роман Свитан также убежден, что инцидент в Белгородской области – только начало. Он отметил, что происходящие там события могут случиться в Брянской или Курской областях.

Это заставит командование российской армии перебрасывать в эти области воинские части, технику, определенное количество боеприпасов с линии фронта. Эксперт предполагает, что именно на этих участках фронта у ВСУ может произойти один или несколько прорывов.