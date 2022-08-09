Одежда из хлопка очень гигиеническая, – в Минобороны прокомментировали взрывы в Крыму

В Министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр иронически напомнила россиянам о правилах пожарной безопасности.

Верьте ВСУ, – Маляр

В то же время, причастность Украины к взрыву представительница оборонного ведомства пока не подтвердила.

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Поскольку российские оккупационные власти Крыма выдумывали чушь о возгорании и пожаре на аэродроме, Маляр иронически заметила, что Минобороны Украины не может установить причину возгорания. Она также напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности следует соблюдать.

Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Примечательно, что одежда из хлопка очень гигиеническая,

– отметила Маляр.

Она призвала украинцев сохранять спокойствие и верить нашим Вооруженным Силам.

Что известно о взрывах в Крыму

На аэродроме вооруженных сил россии возле Новофедоровки 9 августа прогремели мощные взрывы. Сразу после этого в небе над городом поднялся огромный столб дыма. Местное население и туристы очень испугались "хлопков". Люди начали массово выезжать с места взрыва из-за чего на дорогах образовались пробки.

Оккупационные власти Крыма успокаивают, что "все в порядке", а "ситуация под контролем", а параллельно объявляет эвакуацию из Сакского района. Оккупанты заявили, что на аэродроме якобы произошел пожар и из-за этого сдетонировали "несколько" боеприпасов". В то же время местное население сообщило, что боеприпасы продолжают детонировать так громко, что окна в их домах трясутся.

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На место происшествия выехал главный оккупант Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что никто из местного населения не обращался за медицинской помощью, а о причинах пожара "говорить рано". В то же время место удара уже отгородили на 5 километров.

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