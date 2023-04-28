В Минобороны России сделали бесчеловечное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре

Российские оккупанты в ночь на 28 апреля совершили очередную террористическую массированную ракетную атаку. Затем в Минобороны России опубликовали циничное заявление.

Весь цивилизованный мир потрясен трагедиями в Умани и Днепре. Между тем, россияне демонстрируют, что у них нет ничего человеческого, и радуются гибели взрослых и детей. Свои отвратительные комментарии граждане страны-террориста оставляют в сети.

Обратите внимание Почивайте, мои ангелочки, – сестра погибших в Днепре женщины и ребенка рассказала о трагедии

К слову, этим они еще раз опровергают нарратив о "лишь путинской войне". Российский народ поддерживает и поощряет геноцид.

Что врут в Минобороны России

Между тем в Минобороны России также сделали циничное заявление. Они опубликовали отвратительную картинку с надписью "точно в цель", а также начали врать об ударах по месту "временной дислокации подразделений резерва ВСУ".

Как российские террористы отреагировали на трагедию в Умани и Днепре / Минобороны России

Детали террористических ночных атак

Число погибших в Умани возросло до 17 человек. В Днепре погибла мама и ее маленькая дочь. Кроме того, в результате ночной террористической атаки есть пострадавшие.

Редакциявыражает соболезнования родным погибших в результате террористических ударов. Вечная память погибшим.

Владимир Зеленский подчеркнул, что спасательные работы продолжаются.

Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии,

– написал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что победить российский террор можно только сообща. В частности, нужны:

оружие для Украины;

самые жесткие санкции против России;

справедливые приговоры для убийц.

Россия ударила по Донецку

Российские оккупанты днем ​​28 апреля нанесли террористические удары по Донецку. В частности, попали в маршрутку. Сообщается, что погибли по меньшей мере 7 человек. Среди них есть ребенок.

Враг пытается соврать про "обстрел ВСУ", в то же время местные жители понимают, что их обстреливают российские захватчики.