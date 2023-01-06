В Беларуси задержали священника из-за молитвы за украинских воинов
Источник:Вясна
На православного священника Дионисия Коростелева донесли через молебен за защитников Украины. Священник служит в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Минске.
Спецподразделение МВД Лукашенко задержал Карасталева в среду, 4 января. Он также обвиняется в националистических взглядах и распространении бело-красно-белой символики.
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Что этому предшествовало
На видеозаписи с извинениями священник объяснил, что 1 января получил записку о молебене "за воинов и защитников Украины" и отслужил его. Один из посетителей храма выразил ему недовольство.
Силовики утверждают, что Коростелев "проповедовал враждебную агрессивную риторику, пытаясь разжигать ненависть". Они также заявили, что он привлекался к ответственности за участие в протестах и имеет "националистические татуировки".
Кроме того, стражам порядка не понравилось, что священник "в свободное время играет в компьютерные игры в сети под странным ником" и "распространяет БЧБ-символику и соответствующие идеи".
По информации белорусских СМИ, на священника донесла провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева, которая "давно пытается зачистить культурное пространство Беларуси". Осенью 2021 года силовики уже проводили обыск у Коростелева. На каком основании – неизвестно.
Что происходит на белорусской границе
- Россияне неоднократно пугали украинцев наступлением со стороны Белоруссии. Лукашенко периодически показательно проводит обучение и встречается с российским диктатором.
- Буквально 4 января глава Госпогранслужбы Украины оценил вероятность наступления оккупантов из Белоруссии в этом месяце. Он сказал, что есть угроза.
- По словам Сергея Дейнеко, на территории Беларуси находятся более 10 тысяч военных страны-террористки.
- Однако генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что наши Силы обороны заменяли немалые территории вдоль границы с Белоруссией. По его словам, вся граница с той стороны – это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти, нужны усилия.
- Белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских. Делают это наши бойцы вроде бы с помощью "жестов".