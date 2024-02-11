В Молдове обнаружили обломки "Шахедов": как отреагировала Санду
Источник:NewsMaker
В Молдове возле границы нашли обломки ударных дронов-камикадзе. Речь идет именно о БпЛА типа "Шахеды", которые Иран поставляет России для террора Украины.
Пограничная полиция Республики Молдова сообщила об обнаружении обломков ударных БпЛА. Их нашли в воскресенье утром после того, как Россия атаковала Одесщину "Шахедами" в ночь с 9 на 10 февраля.
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Что сказала полиция
Обломки БПЛА обнаружили неподалеку от села Этулия Вулканештского района. Этот населенный пункт расположен у молдавско-украинской границы.
В Молдове обнаружили обломки российских "Шахедов" / Фото Полиции Молдовы
Известно, что этот район оцепили. Риска или опасности для населения нет. Власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности.
Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой,
– сказала Пограничная полиция.
Что сказала Санду
Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на этот инцидент. Она создала соответствующий пост в своих соцсетях.
Война России против Украины снова вплотную к Молдове. Обнаружение сегодня обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы служит еще одним ярким напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент,
– написала она.
Санду подчеркнула, что поддержка Украины должна продолжаться.
Россия атаковала Одесщину "Шахедами"
- В ночь на 10 февраля государство-террорист выпустило 3 волны ударных беспилотников на Одесскую область. Наши защитники сбили 21 вражеских дронов.
- В результате российской агрессии пострадали трое мужчин. Они находятся в тяжелом состоянии. Также оккупанты повредили припортовые объекты, жилые дома, машины.
- Во время этой атаки Румыния поднимала в небо истребители F-16. Также там предупреждали жителей приграничных населённых пунктов об опасности.