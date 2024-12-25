Российская ракета залетела в Молдову во время атаки: Санду подтвердила нарушение пространства

Воздушные силы сообщали, что во время массированной атаки 25 декабря российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы. Президент Майя Санду подтвердила этот факт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Молдовы в сети.

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Российская ракета во время атаки залетела в Молдову

Воздушные силы во время утренней атаки сообщали, что крылатая ракета пересекла воздушное пространство Молдовы.

КР в направлении Черновцов с территории Молдовы,

– говорится в сообщении Воздушных сил от 07:24.

Мониторинговые телеграм-каналы также утверждали, российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии. Она пересекла воздушное пространство в районе города Ямполь в Винницкой области, что возле молдавской границы, и вылетела вблизи города Дарабань (румынский город возле границы с Молдовой).

Сначала факт того, что ракета России пересекла воздушное пространство Молдовы, подтвердили в правительстве страны. Там сообщили, что одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем в приграничье в направлении Ямполь – Косеуц. Впоследствии одна из ракет якобы пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач – Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Герца. Сейчас молдавская сторона ведет дополнительные проверки.

Майя Санду также подтвердила нарушение воздушного пространства.

Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает путь уничтожения – нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы. Эти действия явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной,

– написала Санду.

В Румынии не подтверждают нарушение воздушного пространства

В то же время в Румынии не подтверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Спикер Минобороны страны Константин Спину в комментарии Digi24 заявил, что противовоздушная оборона Румынии не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на среду, 25 декабря.

Он добавил, что Украина информировала Румынию о пролете ракеты около 07:30, после того цель якобы была в районе города Дарабань.

Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленными средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечения румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии,

– заявил представитель Минобороны Румынии.

Вместе с тем, он добавил, что "Минобороны проведет все необходимые проверки, для выяснения обстоятельств".