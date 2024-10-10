В момент атаки на аэродроме "Ханская" было почти 60 разных самолетов и вертолетов, – источники

В ночь на 10 октября украинские дроны поразили аэродром "Ханская" в российской Адыгее. В это время на военном объекте находилось почти 60 вражеских самолетов.

Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР. Известно, что "Ханская" способна принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

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Удар по "Ханскому"

Так, ночью 10 октября ГУР МО совместно с СБУ успешно атаковали военный аэродром "Ханская", расположенный возле города Майкоп в республике Адыгея.

В момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности:

Су-34 – 12 бортов;

Diamond DA42 – 2 борта;

Л-39 – 37 бортов;

Су-35С – 4 борта;

Ми-8 – 2 борта.

Источники добавили, что на аэродроме дислоцируется российская 272-я учебная авиационная полоцкая авиационная база 2-го разряда краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова.

Военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины,

– добавляют в ГУР.

Отметим, что атаку официально подтвердили в Генштабе. Там заявили об ударе по складу боеприпасов, который расположен на территории военного объекта. Кроме этого, в Генштабе отмечали, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27, однако последствия все еще устанавливаются.