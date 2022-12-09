Что осталось от ТЦ "Мега Химки" под Москвой после сильного пожара: видео

Ночь на 9 декабря под Москвой началась с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".

Вечером в сети появилось видео того, что осталось от торгового центра. Вероятно, видео было снято с дрона. Выложили его местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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Кучка пепла

А осталось только пожарище, которое простирается на многие тысячи метров квадратных. Ведь и сам пожар ночью вырос с 250 квадратных метров до 17 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что видео было опубликовано около 17 вечера 9 декабря. На нем до сих пор видны языки пламени, пожирающие то, что еще не догорело дотла.

Отметим, что во Всероссийском союзе страховщиков стоимость убытков от пожара в торговом центре "Мега Химки" оценили в сумме от 20 до 30 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для подобных инцидентов.

Что осталось от торгового центра под Москвой: видео

Что привело к пожару

По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ и его несколько часов просто игнорировали. Так, около 01:00 ночи искра от сварочного аппарата попала на деревянную конструкцию и начала тлеть. Однако этого строители не замечали, как и, заметим, датчики дыма и автоматическая система пожаротушения.

Как стало известно, их просто отключили, что часто делают в ходе подобных строительных работ. Ведь тогда эта система не реагирует на дым от сварки.

Сначала экстренные службы страны-агресокры отмечали, что причиной пожара может быть поджог.

Спустя всего несколько часов, когда огонь охватил значительную территорию торгового центра, его заметили. Однако вместо того, чтобы вызвать пожарных, решили самостоятельно справиться с огнем. Результат – на видео выше.

Чрезвычайную ситуацию осложнило и то, что возгорание, которое сначала возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения, перекинулось на газовые баллоны. Это привело к взрывам.

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