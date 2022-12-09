Что осталось от ТЦ "Мега Химки" под Москвой после сильного пожара: видео
Ночь на 9 декабря под Москвой началась с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".
Вечером в сети появилось видео того, что осталось от торгового центра. Вероятно, видео было снято с дрона. Выложили его местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.
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Кучка пепла
А осталось только пожарище, которое простирается на многие тысячи метров квадратных. Ведь и сам пожар ночью вырос с 250 квадратных метров до 17 тысяч квадратных метров.
Стоит отметить, что видео было опубликовано около 17 вечера 9 декабря. На нем до сих пор видны языки пламени, пожирающие то, что еще не догорело дотла.
Отметим, что во Всероссийском союзе страховщиков стоимость убытков от пожара в торговом центре "Мега Химки" оценили в сумме от 20 до 30 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для подобных инцидентов.
Что осталось от торгового центра под Москвой: видео
Что привело к пожару
По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ и его несколько часов просто игнорировали. Так, около 01:00 ночи искра от сварочного аппарата попала на деревянную конструкцию и начала тлеть. Однако этого строители не замечали, как и, заметим, датчики дыма и автоматическая система пожаротушения.
Как стало известно, их просто отключили, что часто делают в ходе подобных строительных работ. Ведь тогда эта система не реагирует на дым от сварки.Обратите внимание! Сначала экстренные службы страны-агресокры отмечали, что причиной пожара может быть поджог.
Спустя всего несколько часов, когда огонь охватил значительную территорию торгового центра, его заметили. Однако вместо того, чтобы вызвать пожарных, решили самостоятельно справиться с огнем. Результат – на видео выше.
Чрезвычайную ситуацию осложнило и то, что возгорание, которое сначала возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения, перекинулось на газовые баллоны. Это привело к взрывам.
Другие пожары в Москве 9 декабря
- Пожар в ТЦ был самым масштабным и эффектным в пятницу, 9 декабря. Однако он не был единственным.
- Так, под Москвой произошло возгорание на станции метро "Владыкино". В российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что ее буквально накрыло густым дымом из-за того, что рядом загорелась крыша админздания.
- Был и еще один масштабный пожар на площади 1500 квадратных метров на складе электрооборудования в другом уголке вражеской столицы. Причины пожара пока устанавливаются, однако в СтратКом ВСУ предполагают, что это был результат работы рельсовых партизан.