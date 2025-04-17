Пожар на ТЭЦ в Москве: загорелась трансформаторная подстанция
- На территории ТЭЦ-26 в Москве произошел пожар в трансформаторной подстанции, охватив площадь около 20 квадратных метров.
- Пожар потушили без пострадавших; подача электроэнергии не прекращалась и перебоев не было зафиксировано.
На территории ТЭЦ-26, что на юге Москвы, произошел пожар. Возгорание охватило площадь около 20 квадратных метров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о пожаре на ТЭЦ в Москве
По данным росСМИ, на юге Москвы возникло возгорание ТЭЦ-26, которое охватило площадь около 20 квадратных метров.
Как сообщает прокуратура Москвы, возгорание возникло в трансформаторной подстанции. Причины инцидента в настоящее время выясняются.
Пожар на ТЭЦ-26 в Москве: смотрите видео
В МЧС заверили, что якобы горело электрооборудование, которое используется для нужд станции и не влияет на работу ТЭЦ. Подача электроэнергии не прекращалась, никаких перебоев зафиксировано не было.
Сейчас пожар уже потушили, обошлось без пострадавших.
Напомним, что вчера, 16 апреля, в российском Курске по улице Агрегатной возникла масштабный пожар на подшипниковом заводе. По словам очевидцев, возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.