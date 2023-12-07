В Москве горит электрозавод: там могли производить детали для росармии

В Москве на улице Электрозаводская горит завод, производящий электротехническое оборудование для всех отраслей в России. Жители вражеской столицы жалуются на дым, которым невозможно дышать.

Согласно предварительной информации российских СМИ, возгорание произошло в лакокрасочном цехе.

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В Москве горит электрозавод

Известно, что загорелся электрозавод в Преображенском районе Москвы. Из-за пожара из здания завода валит сильный дым. На место уже прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 200 кв.

Сообщается, что сотрудников в здании вроде бы нет и никто не пострадал.

Однако москвичи жалуются, что запах гари мешает им дышать.

Пожар на заводе в Москве: смотрите видео

На днях в Москве горел еще один завод

Напомним, что 3 декабря в Москве горел еще один важный завод. Пламя охватило завод специализированных автомобилей – площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

Известно, что на нем производились корпуса для российской техники. Кроме этого, этот завод производил корпуса для ракет, которые оккупанты выпускают по Украине. То есть это очень важный и серьезный военный объект оккупантов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан предположил что это, вероятно, работа российских партизан. Представители этого движения – нацменьшинства в России, которые также борются с режимом.

Этот электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей.