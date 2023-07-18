Москва идет под воду: столицу агрессорки накрыла мощная непогода

Российскую столицу 18 июля накрыло мощное ненастье. Улицы буквально превратились в "реки", а из-за сильной грозы остановилось одно из самых больших колес обозрения.

Москва начала постепенно уходить под воду после обеда 18 июля. В столице страны-агрессоры затапливает улицы, дома, а местами стихия разрушает здания., сообщает 24 Канал.

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Москва превращается в Атлантиду

Мощная непогода накрыла Москву – в городе сильный ливень с грозой и шквальным ветром. Синоптики прогнозируют, что такая погода в российской столице продлится до вечера. Кроме того, ожидается ухудшение погодных условий – Москву может засыпать градом.

В спасательные службы уже поступают сообщения о пострадавших. Стихия начала сносить все на своем пути, и деревья не стали исключением. Так, в одном из районов на автомобиле начали падать деревья.

Ливень в Москве: смотрите видео

В Москве бурлит ненастье: смотрите видео

Москвичам скорее хочется порекомендовать пересесть на лодки, ведь улицы ведь значительно затопило. На опубликованных в сети кадрах видно, что местами уровень воды поднялся до колен. Сильный дождь уже затопил проезжие и пешеходные дроги в центральной части Москвы и Новом Арбате. На Садовом кольце подтопило туннели.

Затопленные улицы Москвы: смотрите видео

Москва уходит под воду: смотрите видео

Из-за непогоды на дорогах начали образовываться огромные пробки. Кроме того, москвичи столкнулись с проблемами и авиасообщения, ведь в аэропортах задерживают или отменили около 30 рейсов.

Упавшая на русских в виде стихии карма начала разрушать и здания на своем пути. Так, на улицах стало сносить летние террасы, а в центре города затопило "элитную клинику эстетической медицины". Вода сунула в здание, выломав окно. Из-за потопа в здании также заперло проводку и раздался взрыв.

Затопило салон красоты: смотрите видео

Из-за непогоды и мощной грозы в Москве также остановилось "самое большое смотровое колесо Европы". Кабины "Солнца Москвы" сначала начало очень сильно расшатывать ветром, а затем аттракцион и вовсе остановился.

Карма в действии: Россию периодически затапливает