Москва почала поступово йти під воду по обіді 18 липня. У столиці країни-агресорки затоплює вулиці, будинки, а місцями стихія руйнує будівлі, повідомляє 24 Канал.

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Москва перетворюється на Атлантиду

Потужна негода накрила Москву – у місті сильна злива з грозою та шквальним вітром. синоптики прогнозують, що така погода у російській столиці триватиме до вечора. Окрім того, очікується погіршення погодних умов – Москву може засипати градом.

До рятувальних служб уже надходять повідомлення про постраждалих. Стихія почала зносити усе на своєму шляху, й дерева не стали винятком. Так, в одному з районів на автомобілі почали падати дерева.

Злива у Москві: дивіться відео

У Москві вирує негода: дивіться відео

Москвичам радше хочеться порекомендувати пересісти на човни, адже вулиці вже значно затопило. На опублікованих у мережі кадрах видно, що місцями рівень води піднявся вже до колін. Сильний дощ вже затопив проїжджі й пішохідні дроги у центральній частині Москви та на Новому Арбаті. На Садовому кільці підтопило також тунелі.

Затоплені вулиці Москви: дивіться відео

Москва йде під воду: дивіться відео

Через негоду на дорогах почали утворюватися величезні затори. Окрім того, москвичі зіткнулися з проблемами й авіасполучення, адже в аеропортах затримують або скасували майже 30 рейсів.

Карма, яка звалилася на росіян у вигляді стихії, почала руйнувати й будівлі на своєму шляху. Так, на вулицях почало зносити літні тераси, а у центрі міста затопило "елітну клініку естетичної медицини". Вода сунула у будівлю, виламавши вікно. Через потоп у будівлі також замкнуло проводку й пролунав вибух.

Затопило салон краси: дивіться відео

Через негоду й потужну грозу у Москві також зупинилося "найбільше оглядове колесо Європи". Кабіни "Сонця Москви" спочатку почало дуже сильно розхитувати вітром, а потім атракціон і зовсім зупинився.

Карма в дії: Росію періодично затоплює