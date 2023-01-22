В Москве нервничают: вокруг Кремля установили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"
Источник:Evergreen Intel
В России так называемая "спецопераци"я настолько идет по плану, что в самой столице страны-агрессора уже устанавливают системы ПВО. При этом ни где-нибудь, а на крышах зданий.
Так, только недавно в Москве появился первый комплекс ПВО на административном здании, что вызвало резонанс в сети. Теперь там таких комплексов по меньшей мере три.
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Где установили комплексы ПВО
Все три системы ПВО, о которых известно, установлены на крышах административных зданий, а именно:
- минобороны на Фрунзенской набережной;
- административного здания в Тетеринском переулке;
- ГУ МВД на Петровке, 38.
Все они перекрывают центр принятия решений оккупантов, а именно Кремль. Также в зоне их действия значительная часть столицы страны-террориста.
Интересно, что системы ПВО размещают в густонаселенных жилых кварталах, преимущественно вблизи аэропортов и аэродромов. На это обратили внимание и в Офисе Президента. Так, Михаил Подоляк заметил, что когда-то глава МИД России обвинял Украину в размещении систем ПВО в жилых кварталах и говорил о незаконности подобных действий. Теперь же именно ему следовало бы объяснить, что происходит.
Также Подоляк поинтересовался, не желают ли Путин и Песков объяснить россиянам концепцию "трехдневной спецоперации", когда на 11-й месяц ее проведения в Москве усиливают ПВО.
Что пугает оккупантов
По информации Bloomberg, в России могут быть напуганы работой беспилотников, из-за деятельности которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань. Эти города находятся не так уж далеко от самой Москвы. А именно на расстоянии примерно 800 и 200 километров от столицы соответственно.
По словам российских чиновников, знакомых с ситуацией, это повлияло на решение Кремля о ПВО. Эти системы дополнят существующие противоракетные комплексы, установленные вокруг столицы. Они рассказали об этом на условиях анонимности.
Более того, в России начали проверять бомбоубежища по всей стране, которые спустя более 30 лет после окончания Холодной войны стали заброшенными.
Другие возможные цели установления ПВО в Москве
- Кроме защиты от возможной атаки беспилотников, в Кремле могут преследовать и другие цели. Так, в Институте изучения войны заявили, что Кремль стремится создать информационные условия для того, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине. По мнению ISW, системы ПВО на крышах домов и админзданий могут быть очередной попыткой показать Украину как страну, которая угрожает России.
- По мнению же российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, если бы Кремль имел целью исключительно пропагандистскую направленность, то нашел бы другие более мягкие способы, ведь россияне и так "покорно идут на фронт". Вместо этого оккупанты хотят ударить по Банковой, а потому готовятся к возможному ответу.
- По мнению эксперта-международника Богдана Ференса, установление систем ПВО призвано привить российскому обществу войну как элемент их экзистенциальной жизни на ближайшее время. Также Кремль может подавать это в качестве защиты своих граждан от возможных атак НАТО.