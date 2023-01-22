В Москве нервничают: вокруг Кремля установили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"

В России так называемая "спецопераци"я настолько идет по плану, что в самой столице страны-агрессора уже устанавливают системы ПВО. При этом ни где-нибудь, а на крышах зданий.

Так, только недавно в Москве появился первый комплекс ПВО на административном здании, что вызвало резонанс в сети. Теперь там таких комплексов по меньшей мере три.

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Где установили комплексы ПВО

Все три системы ПВО, о которых известно, установлены на крышах административных зданий, а именно:

минобороны на Фрунзенской набережной;

административного здания в Тетеринском переулке;

ГУ МВД на Петровке, 38.

Все они перекрывают центр принятия решений оккупантов, а именно Кремль. Также в зоне их действия значительная часть столицы страны-террориста.

Зона действия ПВО перекрывает Кремль / Evergreen Intel

Интересно, что системы ПВО размещают в густонаселенных жилых кварталах, преимущественно вблизи аэропортов и аэродромов. На это обратили внимание и в Офисе Президента. Так, Михаил Подоляк заметил, что когда-то глава МИД России обвинял Украину в размещении систем ПВО в жилых кварталах и говорил о незаконности подобных действий. Теперь же именно ему следовало бы объяснить, что происходит.

Также Подоляк поинтересовался, не желают ли Путин и Песков объяснить россиянам концепцию "трехдневной спецоперации", когда на 11-й месяц ее проведения в Москве усиливают ПВО.

Что пугает оккупантов

По информации Bloomberg, в России могут быть напуганы работой беспилотников, из-за деятельности которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань. Эти города находятся не так уж далеко от самой Москвы. А именно на расстоянии примерно 800 и 200 километров от столицы соответственно.

По словам российских чиновников, знакомых с ситуацией, это повлияло на решение Кремля о ПВО. Эти системы дополнят существующие противоракетные комплексы, установленные вокруг столицы. Они рассказали об этом на условиях анонимности.

Более того, в России начали проверять бомбоубежища по всей стране, которые спустя более 30 лет после окончания Холодной войны стали заброшенными.

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