Нестандартный дипломатический подход: кого Трамп мог отправить в Россию

Появилась информация, что 11 февраля 2025 года в Москву из Вашингтона прибыл спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке. В Кремле эту информацию не подтвердили. Однако есть предположение, что Стив Уиткофф прилетел в Россию для того, чтобы обозначить требования США по завершению войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что контакты между властями США и России никогда не прекращались. Главное, что такие связи не противоречат интересам США и их партнеров.

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"Если связями с Россией занимается Уиткофф – специальный человек для специальных задач, то это очень позитивный сигнал для нас", – сказал он.

Особые контакты с Россией

Якуб Корейба выразил надежду, что спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке все же посетил Россию и встретился с лидерами Кремля.

Это будет означать, что администрация президента США не намерена возвращаться к тесным связям со страной-агрессором и не считает ее рациональным и ответственным партнером.

Если Россией занимается Уиткофф, то это означает, что Трамп ставит Россию в один ряд вместе с самыми ужасными странами этого мира,

– подчеркнул доктор политических наук.

Трамп, вероятно, понимает, что Россия не способна на адекватные переговоры. В Вашингтоне реально смотрят на ситуацию.

Важно! Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в переговорах по мирному соглашению между Украиной и Россией. Белый дом ведет диалог с Кремлем, а делегация США готовится обсудить возможности завершения войны с Владимиром Зеленским.

По мнению Якуба Корейбы, в администрации США осознают, что обычные дипломаты не могут общаться с оккупантами и террористами.

К ним надо отправлять тех, кто разбирается с худшими субъектами этого мира, с которыми США, как сверхдержаве, приходится иметь дело. Такой подход показывает, что Трамп не намерен менять свою силовую политику,

– отметил он.

Если в России не согласятся на условия по завершению войны в Украине, тогда будут жесткие санкции. Доктор политических наук добавил, что Трамп готов к жестким действиям, ведь понимает, что победа Украины над Россией станет победой американских ценностей.