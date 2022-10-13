В МВД озвучили стратегию украинской армии и назвали главное отличие от российской
Сегодня утром был доклад от ОК "Юг", где они рассказали, что удалось освободить еще 5 населенных пунктов в Херсонской области. Если это замедление контрнаступления, то я не знаю – мы сражаемся с достаточно сильным врагом и мы не можем ежедневно повторять ту кампанию, которую мы успешно провели в Харьковской области.
Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что мы должны понимать, что каждая такая операция по освобождению территорий – не компьютерная игра, а потери и тяжелые успехи.
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Конечно, никто не планирует бросать ребят бездумно вперед – мы точно не Россия, мы не сражаемся под дату или потому, что "победа любой ценой". Мы воюем грамотно, технологически и тем современным оружием, которое нам предоставляют наши западные партнеры,
– говорит Смирнов.
По его словам, наша главная стратегия – освобождение всех наших территорий, но с минимальными потерями с нашей стороны.
Детальнее об освобождении украинских территорий силами ВСУ: смотрите видео
"Не стоит кому-то доказывать, я доверяю стратегии Генштаба и я убежден, что они делают все правильно", – говорит советник Дениса Монастырского.
Что касается сногсшибательных оборонных сооружений россиян, то они и на Харьковском направлении говорили, что у ВСУ нет шансов отвоевать землю, относительно Лимана мы тоже слышали похожие истории,
– отмечает он.
Ростислав Смирнов отметил, что нас ждут приятные новости об освобожденных территориях.
Что известно о потерях врага
12 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, 2 беспилотника Zala Ланцет, а также ударный вертолет Ка-52.
Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 63 380 российских оккупантов. За сутки они уничтожили:
- 270 вражеских бойцов;
- танк;
- 19 боевых бронированных машин;
- 11 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО;
- средств ПВО;
- 15 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.