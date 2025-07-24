Восстанавливает гарантии независимости: в НАБУ отреагировали на законопроект Зеленского

В четверг, 24 июля, в Верховной Раде зарегистрировали инициированный Владимиром Зеленским законопроект №13533 "Об усилении полномочий" НАБУ и САП. В антикоррупционных органах уже отреагировали.

Они приняли участие в подготовке текста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление НАБУ.

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Что заявили в НАБУ?

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом.

Законопроект №13533 восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости.

Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП,

– говорится в сообщении.

Напомним, документ является ответом на принятие закона №12414, что вызвало критику со стороны антикоррупционного сообщества и Европейского Союза, а также стало причиной массовых протестов в ряде украинских городов. Его создание президент анонсировал во время вечернего обращения в среду, 23 июля.