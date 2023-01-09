Abrams и Leopard: в НАТО оценили возможность поставки тяжелых танков Украине
Источник:Свенска Дагбладет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Украине. Он не исключает возможности поставок в Украину тяжелых танков.
Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".
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Столтенберг оценил шансы Украины получить танки Abrams и Leopard
Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву. "Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше", – заявил он.
По словам генсека НАТО, война в Украине должна завершиться за переговорным столом. Однако, подчеркнул Столтенберг, до этого момента пройдет немало времени, и в течение периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.
Как Запад сменил военную поддержку Украины
- В декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил потребности украинской армии для того, чтобы победить Россию. Залужный отметил, что ему нужна техника, а не люди.
- Главнокомандующий ВСУ сказал, что ему нужно 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц. Это, по его словам, позволит Украине выйти на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года.
- Первые признаки, что Украина может получить какую-то часть из списка Залужного, начали появляться в новом году. Лидерство внезапно проявила Франция.
- Эммануэль Макрон пообещал, что Франция предоставит Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. После этого мощную помощь объявили США и Германия.
- 5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом, после чего стало известно, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder. Это оружие Украина должна получить до конца марта.
- Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить в Украину БМП "Брэдли".
- 7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. В Польше заявили, что могут передать Украине несколько десятков танков.