Abrams и Leopard: в НАТО оценили возможность поставки тяжелых танков Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Украине. Он не исключает возможности поставок в Украину тяжелых танков.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

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Столтенберг оценил шансы Украины получить танки Abrams и Leopard

Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву. "Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше", – заявил он.

По словам генсека НАТО, война в Украине должна завершиться за переговорным столом. Однако, подчеркнул Столтенберг, до этого момента пройдет немало времени, и в течение периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

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