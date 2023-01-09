Abrams и Leopard: в НАТО оценили возможность поставки тяжелых танков Украине

9 января 2023, 14:29
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Источник:

Свенска Дагбладет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Украине. Он не исключает возможности поставок в Украину тяжелых танков.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

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Столтенберг оценил шансы Украины получить танки Abrams и Leopard

Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву. "Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше", – заявил он.

По словам генсека НАТО, война в Украине должна завершиться за переговорным столом. Однако, подчеркнул Столтенберг, до этого момента пройдет немало времени, и в течение периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

Как Запад сменил военную поддержку Украины

  • В декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил потребности украинской армии для того, чтобы победить Россию. Залужный отметил, что ему нужна техника, а не люди.
  • Главнокомандующий ВСУ сказал, что ему нужно 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц. Это, по его словам, позволит Украине выйти на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года.
  • Первые признаки, что Украина может получить какую-то часть из списка Залужного, начали появляться в новом году. Лидерство внезапно проявила Франция.
  • Эммануэль Макрон пообещал, что Франция предоставит Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. После этого мощную помощь объявили США и Германия.
  • 5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом, после чего стало известно, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder. Это оружие Украина должна получить до конца марта.
  • Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить в Украину БМП "Брэдли".
  • 7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. В Польше заявили, что могут передать Украине несколько десятков танков.

Автор: Михайло Гема