В НАТО оценили военные возможности России и ситуацию на фронте

В НАТО заявили, что количество военных, мобилизованных Россией для войны в Украине, увеличилось по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Однако качество личного состава снизилось.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил корреспонденту 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко, Россия увеличивает производство ракет, но теряет много самолетов. Кроме того, Россия потеряла много современной техники, но продолжает закупать дроны и ракеты у своих союзников.

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Некоторые ракеты Россия получает от союзников

Адмирал Бауэр отметил, что сейчас Россия пытается восстановить свой потенциал, учитывая потери среди боевого оборудования. Однако санкции им мешают заменить утраченную технику и производить новую по современным технологиям.

В то же время у Москвы есть определенные успехи в производстве ракет. Некоторые из них получают от партнеров, в частности от Северной Кореи и Ирана. Он отметил, что агрессор смог нарастить производство ракет за последние 2 года.

Мы ожидаем, что они получат ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели. И конечно, они получили дроны из Ирана и технологию производства дронов, которую они использовали для создания иранских дронов в России,

– сказал Роб Бауэр.

По его словам, во время войны в Украине Россия потеряла большое количество самолетов. Впрочем, ВВС России все еще остается "очень боеспособным". Адмирал сказал, что в Альянсе также есть обеспокоенность по производству России артиллерии и старых танков.

Роб Бауэр также оценил качество личного состава русской армии. По его словам, Россия мобилизует людей из тюрем и граждан других национальностей, чтобы восполнить нехватку войск.

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Россияне продолжат борьбу в войне в Украине, поскольку они не добились никаких стратегических целей. Сейчас обе стороны находятся в той фазе, когда не могут продвигаться дальше, сказал Роб Бауэр.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли одна из сторон получить преимущество на фронте в этом году, адмирал Бауэр заявил, что во время войны трудно предсказать дальнейшие действия. Впрочем, не исключает, что Россия не перестанет атаковать Украину.

Россияне, в сущности, не достигли ни одной из своих стратегических целей. Это тоже важно сказать. Поэтому они, скорее всего, будут продолжать борьбу. Но у них есть определенные трудности с поиском нужного количества людей, а также качественного оружия и боеприпасов,

– заявил он.

Глава военного комитета НАТО считает, что враг потерпел неудачу при наступательных атаках за последние несколько месяцев. По его словам, "на фронте наблюдается движение вперед и назад, но нельзя сказать, что со стороны россиян наблюдается большое и успешное наступление". Он объяснил, что обе стороны находятся в фазе, когда они не очень продвигаются вперед в ту или иную сторону.

Конечно, обе стороны будут продолжать убеждаться в том, что у них есть преимущество в инициативе и возможностях, которые они видят, и будут использовать их, если это будет возможно, – объяснил адмирал.

Но для успешного наступления необходимо оружие и подготовленные люди. В НАТО отметили, что страны-партнеры сотрудничают с Украиной, чтобы оказать соответствующую помощь.

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