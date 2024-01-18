Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі Софії Назаренко, що Росія збільшує виробництво ракет, але втрачає багато літаків. Крім того, Росія втратила багато сучасної техніки, але продовжує закупляти дрони та ракети в своїх союзників.

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Деякі ракети Росія отримує від союзників

Адмірал Бауер зазначив, що зараз Росія намагається відновити свій потенціал з огляду на втрати серед бойового обладнання. Однак, санкції їм заважають замінити втрачену техніку та виробляти нову за сучасними технологіями.

Водночас у Москви є певні успіхи у виробництві ракет. Деякі з них вони отримують від партнерів, зокрема від Північної Кореї та Ірану. Він зазначив, що агресорка змогла наростити виробництво ракет за останні 2 роки.

Ми очікуємо, що вони отримають ракети з Ірану, хоча ми їх ще не бачили. І звичайно, вони отримали дрони з Ірану і технологію виробництва дронів, яку вони використовували для створення іранських дронів в Росії,

– сказав Роб Бауер.

За його словами, під час війни в Україні Росія втратила значну кількість літаків. Втім, ВПС Росії все ще залишається "дуже боєздатним". Адмірал сказав, що в Альянсі також є занепокоєння щодо виробництва Росії артилерії та старих танків.

Роб Бауер також оцінив якість особового складу російської армії. За його словами, Росія мобілізує людей з в’язниць і громадян інших національностей, аби заповнити нестачу військ.

Що нас очікує у 2024 році

Росіяни продовжать боротьбу у війні в Україні, оскільки вони не досягли жодних стратегічних цілей. Зараз обидві сторони знаходяться у тій фазі, коли не можуть просуватися далі, сказав Роб Бауер.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе одна зі сторін отримати перевагу на фронті в цьому році, адмірал Бауер заявив, що під час війни важко передбачити подальші дії. Втім, не відкидає, що Росія не припинить атакувати Україну.

Росіяни, по суті, не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Це також важливо сказати. Тому вони, швидше за все, продовжуватимуть боротьбу. Але у них є певні труднощі з пошуком потрібної кількості людей, а також якісної зброї та боєприпасів,

– заявив він.

Очільник військового комітету Альянсу вважає, що ворог зазнав невдачі при наступальних атаках за останні кілька місяців. За його словами, "на фронті спостерігається рух вперед і назад, але не можна сказати, що з боку росіян спостерігається великий і успішний наступ". Він пояснив, що обидві сторони перебувають у фазі, коли вони не дуже просуваються вперед в той чи інший бік

Звичайно, обидві сторони продовжуватимуть переконуватися в тому, що вони мають перевагу в ініціативі й можливостях, які вони бачать, і використовуватимуть їх, якщо це буде можливо, – пояснив адмірал.

Але для успішного наступу необхідна зброя і підготовлені люди. В НАТО зазначили, що країни – партнери співпрацюють з Україною, аби надати відповідну допомогу.

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