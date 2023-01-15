Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого оружия от Запада, – Столтенберг

Для борьбы с российской агрессией украинским защитникам нужно тяжелое оружие. Ранее Запад не решался поставлять ее из-за предосторожности, что это спровоцирует Кремль.

Однако в скором времени партнеры увеличат поставки тяжелого оружия для Киева. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

К теме Предупреждает об активности россиян: НАТО разместит свою технику в Румынии

"Недавние обещания относительно предоставления тяжелой боевой техники важны - и я ожидаю большего в ближайшем будущем. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", – заявил генсек НАТО.

Зеленский о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января сказал, что ожидает от Североатлантического альянса мощных шагов. По его словам, мало только риторики об "открытых дверях" и Украина ждет конкретных действий.

Эти вещи мотивируют людей, наше общество как кандидатство в ЕС. Как это влияет? Мотивирует, что все это правда, что люди небезразличны, что нас не кормят обещаниями, действительно нас видят среди равных равными, – пояснил Зеленский.

Военная помощь для Украины: последние новости