В небе над Сумской областью уничтожили российскую баллистическую ракету, 2 БПЛА и вертолет

В течение дня, 6 августа, враг непрерывно обстреливал Сумскую области. Сейчас в ОВА раскрыли, что удалось сбить защитникам неба.

Перед этим в Воздушных силах почти ежечасно писали об угрозе для города области.

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Что сбили над Сумской областью

Сегодня, 6 августа, в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БПЛА и один вертолет,

– сообщили в областной военной администрации.

Там также выразили благодарность нашим защитникам неба.

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Ранее начальник ГВА Дрозденко сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. В ОВА писали, что в результате ракетной атаки повреждена инфраструктура, на месте работали необходимые службы.

Заметим, что целый день россияне также активно обстреливали территорию Сумской области управляемыми авиационными бомбами. Подробную информацию об обстрелах Сум сегодня и области читайте по ссылке.