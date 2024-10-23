В небе над Сумской областью сбили 19 вражеских БПЛА типа "Шахед"

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В небе над Сумской областью сбивали вражеские дроны.

В ночь на 23 октября Россия запустила по Украине "Шахеды". Силы ПВО сбили значительное количество целей над Сумской областью.

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Как отработали силы ПВО

В Сумской ОВА рассказали детали работы сил противовоздушной обороны над регионом. Защитники неба сбили 19 ударных дронов типа "Шахед".

Всего с начала года наши зенитчики уничтожили 394️ российских стервятников, которые несли смерть в Украину,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, там поблагодарили защитников неба за работу. В Сумской областной администрации отметили, что воздушные бои продолжаются, ведь Россия не прекращает атаковать Украину "Шахедами". Там призвали не пренебрегать правилами безопасности.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

22 октября над регионом также сбивали дроны-камикадзе. Тогда силы ПВО отработали по 25 "Шахедам".