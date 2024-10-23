Вночі проти 23 жовтня Росія запустила по Україні "Шахеди". Сили ППО збили значну кількість цілей над Сумською областю.

Дивіться також На саміті БРІКС Росія спробує створити механізми підтримки війни проти України, – ISW

Як відпрацювали сили ППО

У Сумській ОВА розповіли деталі роботи сил протиповітряної оборони над регіоном. Оборонці неба збили 19 ударних дронів типу "Шахед".

Всього, з початку року наші зенітники знищили 394️ російських "стерв'ятників", які несли смерть в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, там подякували захисникам неба за роботу. У Сумській обласній адміністрації наголосили, що повітряні бої тривають, адже Росія не припиняє атакувати Україну "Шахедами" Там закликали не нехтувати правилами безпеки.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність мож зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

22 жовтня над регіоном також збивали дрони-камікадзе. Тоді сили ППО відпрацювали по 25 "Шахедах".