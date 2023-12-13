Взрывы в Одессе: в нескольких областях тревога, летят "Шахеды"
Каждый вечер россияне запускают дроны по Украине. Куда летят "Шахеды" на этот раз – расскажет 24 Канал.
К сожалению, среда 13 декабря не стала исключением – оккупанты снова пустили ударные БПЛА по Югу. Ночью же была ракетная атака баллистикой по Киеву. Около восьми вечера в Одессе слышали взрывы, передают корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также Ракетный удар по Киеву: фоторепортаж, как россияне изуродовали сердце Украины
Куда летят "Шахеды" вечером 13 декабря
В 18:55 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
В 19:27 стало известно о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 19:41 Воздушные силы написали, что направление движения дронов-камикадзе – Белгород-Днестровский район.
Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 19:40
На 19:56 воздушная тревога есть только в Одесской и Запорожской областях.
Ранее ВС сообщали о ракете в направлении Кривого Рога и угрозе баллистического удара.