В Кривом Роге подтвердили взрывы: попали по объекту инфраструктуры

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога. В частности, звуки взрывов звучали в Кривом Роге.

Россия продолжает создавать угрозу атак с воздуха для мирных украинских городов. В частности, 7 ноября сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге.

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О взрывах сообщили журналисты

Корреспонденты Суспильного рассказали, что в пригороде Кривого Рога слышали звуки взрывов. Пока никаких деталей не раскрывают.

Впрочем, взрывы официально подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул. Он призвал соблюдать информационную гигиену.

Воздушную тревогу объявили в 12:00, а уже через несколько минут появились сообщения и о взрывах.

Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, люди не пострадали. Информация уточняется.

Этот город довольно часто оказывается под прицелом оккупантов.

В частности, 5 ноября Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе для Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что нашим защитникам удалось сбить над областью вражескую ракету. В Днепропетровской военной обладминистрации рассказали, что в Криворожском районе работали силы ПВО.

Оккупанты попали по дачному кооперативу в Кривом Роге