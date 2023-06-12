В нескольких областях Украины была воздушная тревога
12 июня 2023, 02:41Читати новину українською
Россия продолжает терроризировать Украину. Так, в некоторых областях нашего государства объявляли воздушную тревогу.
Около 2:35 сирены завыли в пяти регионах. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Кировоградской областях, сообщает 24 Канал.
Смотрите также В Воздушных силах объяснили, почему Россия продолжает запускать ракеты, несмотря на критически малый запас03:22 Сначала сирены известили об отбое на Херсонщине. А затем и в Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.02:59 Тревога распространилась на Харьковскую область.02:52 Под угрозой – Донецкая область.02:42 Тревогу объявили в Полтавской области.02:34 Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Херсонскую и Николаевскую области. По данным monitor, воздушная опасность грозит в Кировоградской области.02:31 Первой "покраснела" Днепропетровская область. Мониторинговые каналы сообщали о воздушной цели, приближающейся на территорию региона.
Последняя атака России на Украину: коротко
- Ночью 10 июня Россия атаковала Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Всего с северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства – из района восточного побережья Азовского моря.
- Силы ПВО сбили 2 крылатых ракеты и 20 беспилотников. Оккупанты ночью атаковали Полтавскую, Харьковскую и Одесскую области.
- На Полтавщине – баллистическими и крылатыми ракетами атакован аэродром "Миргород" – повреждения инфраструктуры и техники, а после падения обломков повреждены 9 частных зданий и 4 автомобиля. Без пострадавших.
- В Одесской области – на область россияне направили 8 "Шахедов" – все было уничтожено ПВО. В результате падения обломков в одной из квартир Одессы вспыхнул пожар: 3 человека погибли, 27 пострадали.