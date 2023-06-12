В нескольких областях Украины была воздушная тревога

Россия продолжает терроризировать Украину. Так, в некоторых областях нашего государства объявляли воздушную тревогу.

Около 2:35 сирены завыли в пяти регионах. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Кировоградской областях, сообщает 24 Канал.

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Последняя атака России на Украину: коротко

Ночью 10 июня Россия атаковала Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Всего с северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства – из района восточного побережья Азовского моря.

Силы ПВО сбили 2 крылатых ракеты и 20 беспилотников. Оккупанты ночью атаковали Полтавскую, Харьковскую и Одесскую области.

На Полтавщине – баллистическими и крылатыми ракетами атакован аэродром "Миргород" – повреждения инфраструктуры и техники, а после падения обломков повреждены 9 частных зданий и 4 автомобиля. Без пострадавших.

В Одесской области – на область россияне направили 8 "Шахедов" – все было уничтожено ПВО. В результате падения обломков в одной из квартир Одессы вспыхнул пожар: 3 человека погибли, 27 пострадали.