В Нежине прогремел взрыв: туда летела баллистика

Вечером 27 мая в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Нежине слышали взрыв.

Воздушные силы предупреждали об опасности ракетных ударов с северо-востока, передает 24 Канал.

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Взрыв в Нежине

В 20:14 Воздушные силы сообщили о движении ракеты через Сумскую область в направлении Черниговщины. Впоследствии они призвали жителей Нежина немедленно пройти в укрытие.

В 20:17 военные предупредили о еще одном выходе баллистики по направлению к Черниговщине.

В 20:31 в Нежине слышали взрыв.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М". По его словам, это усложняет процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, однако не делает ее невозможной.

Также Игнат отметил, что траекторию полета ракет и дронов проектирует враг. Однако Воздушные силы могут прогнозировать, куда противник будет пытаться бить в тот или иной день или ночь. Таким образом, наши защитники могут сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны.

Военный отметил, что информация о возможном движении на аэродромах в России, где дислоцируется стратегическая авиация агрессора, поступает из разных источников.