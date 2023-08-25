Нидерланды передадут Украине почти все свои истребители F-16: когда ВСУ получат самолеты

Нидерланды передадут Украине почти все свои истребители F-16, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов. Всего Нидерланды имеют 42 самолета F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что ее страна переходит с F-16 на более новые F-35. По ее словам, в определенный момент в результате войны в Украине Нидерланды решили, что не будут продавать старые F-16.

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Нидерланды выделили 42 самолета для нужд Украины

В конце концов Нидерланды приняли решение передать все свои самолеты F-16 Украине.

У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ,

– отметила она.

Министр пояснила, что обучения для пилотов не заканчиваются никогда. Именно поэтому часть самолетов F-16 будет предназначена для обучений.

При этом Оллонгрен заявила, что самолеты не обязательно будут в Нидерландах. Она сообщила, что украинские пилоты могут проходить переобучение в учебном центре Румынии.

Поэтому эти самолеты будут использоваться там, где проводится обучение, которое вам всегда потребуется. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам потребуется этот учебный центр,

– сказала Оллонгрен.

Министр рассказала об идентичном опыте Нидерландов, которые сами делали это в течение 40 лет.

"Словом, вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс", – добавила она.

Когда Украина получит F-16

Кайса Оллонгрен считает, что наиболее реалистичный срок передачи Украине истребителей F-16 – это шесть – восемь месяцев.

Она рассказала, что обучение авиаторов уже началось, "но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16".

Также важно решить вопросы инфраструктуры, поэтому здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений на него,

– отметила Оллонгрен.

Министр обратила внимание на то, что параллельно идет обсуждение всех шагов из США. Дело в том, что решение за Вашингтоном, ведь это их система вооружений.

"И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение нужно шесть – восемь месяцев. Но это уже очень быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток", – отметила Оллонгрен.

Вместе с тем она сомневается в том, что передача самолетов состоится еще в 2023 году. По ее словам, нужно, чтобы были выполнены все предусловия.

Со стороны Нидерландов нам нужно, чтобы сначала были исполнены все предусловия. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и т.д. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год,

– сказала министр.

Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще не обсуждаются.

"Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это тоже тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины тоже весит", – резюмировала она.

Украина получит истребители F-16