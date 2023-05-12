В Николаеве попрощались с 6 саперами, погибшими под российским обстрелом в Херсонской области

6 мая группа пиротехников отправилась на разминирование территории Херсонской области. К сожалению, под артиллерийским обстрелом врага погибли 6 работников ГСЧС.

Уже 12 мая в Николаеве погибших спасателей провели в последний путь. На церемонию прощания пришли пол тысячи человек.

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В Николаеве попрощались с саперами

Напомним, что россияне прицельно атаковали сотрудников ГСЧС, сбросив взрывчатку с беспилотника, а затем накрыли Чернобыевский аэропорт с артиллерии. Обстрел продолжался длительное время.

Тела погибших удалось забрать около 19 часов. Выжили только двое из команды – фельдшер и еще один сотрудник ГСЧС. Им повезло, потому что они оказались с другой стороны автомобиля.

При обстреле погибли Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

Попрощаться с чрезвычайнами собралось около 500 человек – родные, друзья и коллеги.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная память спасателям!

Прощание со спасателями / Фото Суспильне

Что известно о погибших спасателях