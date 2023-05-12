В Николаеве попрощались с 6 саперами, погибшими под российским обстрелом в Херсонской области

12 мая 2023, 14:28
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Источник:

Суспильне

6 мая группа пиротехников отправилась на разминирование территории Херсонской области. К сожалению, под артиллерийским обстрелом врага погибли 6 работников ГСЧС.

Уже 12 мая в Николаеве погибших спасателей провели в последний путь. На церемонию прощания пришли пол тысячи человек.

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В Николаеве попрощались с саперами

Напомним, что россияне прицельно атаковали сотрудников ГСЧС, сбросив взрывчатку с беспилотника, а затем накрыли Чернобыевский аэропорт с артиллерии. Обстрел продолжался длительное время.

Тела погибших удалось забрать около 19 часов. Выжили только двое из команды – фельдшер и еще один сотрудник ГСЧС. Им повезло, потому что они оказались с другой стороны автомобиля.

При обстреле погибли Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

Попрощаться с чрезвычайнами собралось около 500 человек – родные, друзья и коллеги.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная память спасателям!

Прощание со спасателями / Фото Суспильне

Что известно о погибших спасателях

  • Александру Ходаковскому было 38 лет. У водолаза-сапера осталась жена Элина и две дочери-близняшки – 11-летние Анна и Александра. После того, как Херсон оккупировали, семья уехала в безопасное место, а Александр – снова вернулся работать в ГСЧС, правда – в другой области.
  • Командиру подразделения пиротехников Игорю Соловьеву было всего 32 года. У него осталась 28-летняя жена София и 2-летняя дочь. Игорь Соловьев работал в ГСЧС в течение 14,5 лет. До 2014 года – служил в Керчи, однако с приходом россиян пришлось бежать в Херсон. В 2022 году мужчина снова оказался в оккупации, и снова вынужден был ехать в другое место.
  • Погиб от рук россиян и 40-летний сапер Андрей Орлов. Без отца и мужа остались 9-летний сын Даниил и жена Арина. Андрей уже разминировал в 2005 – 2006 годах территории после взрывов в Новобогдановке, что в Запорожской области, и Лозовой Харьковской области.

Автор: Анна Романюк