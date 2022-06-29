В Николаеве и Херсоне слышны взрывы: находитесь в укрытиях

На Юге объявили воздушную тревогу. В Николаеве и Херсоне местные жители уже сообщают о взрывах.

Да, сирены звучали в Николаевской и Одесской областях. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе прогремели мощные взрывы. По его словам, на место уже выехали спасатели и медики.

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Сейчас важно не покидать укрытие. К слову, в Херсонской области воздушную тревогу не объявляют, поскольку область находится под временной оккупацией.

Обстрелы Николаевщины

Оккупанты обстреливают Николаевщину каждый день. Ночью 28 июня они нанесли ракетный удар по областному центру. По Николаеву выпустили около 11 ракет, часть из которых сбила ПВО.

Впоследствии в ОК "Юг сообщили, что в результате обстрела Николаева разрушен жилой дом и зерновой склад. Пожар быстро ликвидирован, но один человек получил легкие осколочные ранения.

Кроме того, россияне обстреляли Очаков. Погибли трое украинцев, еще шестеро госпитализированы с ранениями. Среди жертв – 6-летняя девочка, еще один трехмесячный ребенок находится в коме.

Утром 25 июня оккупанты также выпустили 9 противокорабельных ракет "Оникс" по Николаеву и пригороду. Били, как обычно, по гражданской инфраструктуре. Ракеты выпустили из берегового комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

22 июня захватчики запустили сразу 7 управляемых ракет по Николаеву. Они попали в разные объекты, из-за чего возник пожар.

Мэр рекомендовал покинуть Николаев

Ни в коем случае нельзя выкладывать в сеть фото и видео вероятных "прилетов". Это может помочь врагу скорректировать огонь.

Мэр города Александр Сенкевич рекомендовал всем покинуть город, потому что неизвестно, когда обстрелы прекратятся. По его словам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч.

Однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что оснований для паники нет, а эвакуация сегодня – добровольная. Он добавил, что ситуация в городе такая же, как и последние 4 недели. В военном плане ничего не изменилось.

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