Длился комендантский час в Николаеве: как в городе ловят вражеские ДРГ
В Николаеве 5 августа начался комендантский час, который продлится 2 суток. Его основная цель – выявить как можно больше вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Поэтому находиться на улице без причины запрещено. Об этом 24 каналу рассказал журналист 24 канала в Николаеве Артур Зайонц.
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Как патрули ловят ДРГ
Разрешается находиться на улице для того, чтобы посетить тяжелобольных близких и при переходе в укрытие во время воздушной тревоги. В каждом дворе есть патруль, который следит, чтобы горожане не нарушали правила.
Одним из методов отлова ДРГ является то, что патрули заходят в подъезды, дома и рандомно у жителей проверяют документы. Могут попросить проверить, например, телефон. Таких явлений по городу много,
– рассказал журналист.
Как в Николаеве ловят ДРГ: смотрите видео
Какова ситуация в Николаевской области: основное
- В оперативном командовании "Юг" рассказали об актуальной ситуации по состоянию на 6 августа. Там отметили, что российские оккупанты продолжают вести боевые действия вдоль занятого рубежа обороны. В своей тактике захватчики предпочитают ракетно-артиллерийские и авиационные удары.
- враг дважды ударил ракетными системами залпового огня по населенным пунктам Николаевской области. В областном центре зафиксирован огонь россиян по промышленной инфраструктуре и жилым кварталам. Для этого захватчики использовали 12 реактивных снарядов, тяжелые ранения получили 2 человека.
- российские военные оккупировали 5% населённых пунктов в Николаевской области. Об этом сообщил Виталий Ким. По его словам, россияне оккупировали Снегиревку и населенные пункты к югу от этого города. В то же время Ким отметил, что боевые действия продолжаются на территории Херсонской области и добавил, что это южный фронт.
- Издание The Times сообщало, что россия подготовила для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат. оккупанты хотят окружить город. Таким образом, они пытаются исправить свое положение. Параллельно это автоматически улучшает условия для наступления на Одессу.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр действительно может быть целью врага. Однако он убежден, что в ближайшие месяцы россиянам не удастся окружить город, поскольку оно под надежной защитой.
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