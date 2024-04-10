В Николаеве масштабное отключение, без света все районы: что произошло

Утром 10 апреля в Николаеве произошло масштабное отключение электроэнергии. Свет исчез во всех районах города.

В облэнерго заявили, что отключение не по почасовым графикам. В то же время отметили, что энергетики уже работают, передает 24 Канал.

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Почему в Николаеве исчез свет

Пресс-секретарь Анастасия Прокофьева в комментарии "Суспильному" рассказала, что электроэнергия исчезла у абонентов всех районов города и в нескольких населенных пунктах области. Количество потребителей, оставшихся без света, подсчитывают.

Друзья, имеем масштабное аварийное отключение. Где нет света - то не по почасовым графикам!

– отметили в "Николаевоблэнерго".

В то же время добавили, что уже работают над перезаживлением потребителей. Также призвали верить в энергетиков.

Что этому предшествовало