В Николаеве понемногу восстанавливают водоснабжение: но пить из крана запрещено

С 12 апреля большинство районов Николаева были без централизованного водоснабжения. С сегодняшнего дня уже наладили систему и в кранах жителей начала появляться вода. Однако в Николаевской ОГА предупредили, что пить эту воду категорически запрещено, поскольку она техническая.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что есть угроза попасть в инфекционную больницу в случае использования воды из-под крана в качестве питьевой.

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Медленно вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Мы сообщим, когда можно будет ее пить,

– заметил Виталий Ким.

Напомним, ранее мэр Николаева Игорь Сенкевич сообщал местным жителям, что 9 мая воду начнут пускать по всему городу. Он также отмечал, что эту воду ни в коем случае нельзя пить или использовать в приготовлении пищи. Ее можно использовать только для бытовых нужд.

В частности, Первомайскводоканал недавно сообщил, что на главном водоводе Первомайска произошла авария. В результате того, временно прекращено водоснабжение в микрорайон Коротченко.

Там отметили, что после выполнения ремонтных работ и восстановления водоснабжения возможно краткосрочное ухудшение показателей питьевой воды – цветность и мутность. Также предприятие приносит извинения жителям за такие неудобства.

Какая ситуация в Николаевской области:

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