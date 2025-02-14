В Николаеве прогремел взрыв: какова причина
В Николаеве днем 14 февраля прогремел взрыв. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрыве в Николаеве
О взрыве в Николаеве стало известно в 14:09. Об этом писали корреспонденты Общественного.
В Николаеве был слышен звук взрыва,
– отмечали журналисты.
В то же время на тот момент тревоги ни в городе, ни в области не было.
Позже городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что уже выясняют обстоятельства взрыва. В 14:12 по всей Николаевской области объявили воздушную тревогу.
Пока точно неизвестно, что именно стало причиной взрыва и какие последствия в городе. В то же время в телеграм-канале "Николаевский Ванек" пишут, что, предварительно, прилета в городе не было, уже известно, что произошло на месте, там работают соответствующие люди.
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