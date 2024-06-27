В Николаеве прогремел взрыв: на Юге объявили угрозу баллистики

В Николаеве вечером 27 июня прогремел мощный взрыв. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

Были предупреждения об угрозе баллистики для Юга Украины. 24 Канал призывает николаевцев оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Николаеве был взрыв

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:38. Воздушные силы предупреждали о возможности применения врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!

– отметили военные.

Уже через 5 минут в самом Николаеве услышали взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Николаеве был слышен звук взрыва", – написали журналисты.

Взрывы также подтвердил и мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что все подробности станут известны позже, а пока призвал граждан находиться в безопасных местах.

В то же время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что прилет был за пределами города, вероятно, в лесополосе, где работают разминировщики. Однако окончательно подробности станут известны после подтверждения правоохранителей.